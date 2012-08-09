Samsung Galaxy S3 nero verso l'uscita?

[caption id="attachment_1232" align="aligncenter" width="520" caption="Samsung Galaxy S3 nero"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 nero potrebbe essere presto in uscita sul mercato, andando in questo modo ad affiancare le ormai note versioni Pebble Blue e Marble White, oltre a quella famosa soprattutto in Corea, per la precisione di colore rosso. Sono queste le ultime indiscrezioni che gravitano attorno al colosso coreano, alla luce dell’apparizione di una foto sulla pagina Facebook della casa produttrice, in occasione di una presentazione durante le Olimpiadi di Londra. Come giustamente fanno notare alcuni addetti ai lavori statunitensi ed italiani, potrebbe trattarsi anche di un semplice prototipo di Samsung Galaxy S3, utilizzato internamente dall’azienda per eventi di questo tipo, ma è inevitabile che uno scatto del genere susciti un certo interesse. Riusciremo a toccare con mano anche un Samsung Galaxy S3 di colore nero?