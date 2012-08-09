Samsung Galaxy S3: offerta rinnovata a 499 euro

[caption id="attachment_1239" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 vede rinnovarsi quella che, per forza di cose, va definita come l'offerta focalizzata sul prezzo più basso attualmente riscontrabile in Rete. Stiamo parlando della proposta di Groupon, che, fino alla mezzanotte di ieri sera, aveva messo in vendita il dispositivo al prezzo di 499 euro, pur considerando i soliti aspetti negativi legati all'iniziativa in questione. Come sempre avviene con Groupon e Groupalia, infatti, i tempi di attesa per portarsi a casa il Samsung Galaxy S3 sono lunghissimi: esattamente come specificato con l'iniziale offerta di ieri, infatti, il Samsung Galaxy S3 sarà inviato agli utenti che aderiranno alla proposta a partire dal ventesimo giorno lavorativo successivo all'ordine, con attesa, pertanto, non inferiore ad un mese. Per tutti gli alti dettagli sull'offerta rinnovata per il Samsung Galaxy S3, accedi al seguente link.