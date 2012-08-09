Caricamento...

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: prezzo in uscita inferiore per Apple?

09/08/2012

[caption id="attachment_932" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5"]Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5[/caption] Il Samsung Galaxy S3 e l’iPhone 5, per forza di cose, saranno protagonisti di un avvincente parallelismo, per quanto concerne il delicato tema del prezzo. In particolare, al momento non abbiamo notizie ufficiali sulle notizie ufficiali da parte di Apple, per quanto concerne il nuovo mela fonino, ma possiamo quantomeno soffermarci sulle ultime indiscrezioni. In particolare, dopo aver scoperto che i rumors provenienti dalla Cina, a proposito del possibile prezzo di lancio per l’iPhone 5 a 800 dollari, non fossero corrispondenti al vero, gli addetti ai lavori in queste ore parlando di un iPhone 5 da 16 GB in vendita a 629 euro, mentre quello da 32 GB potrebbe essere acquistabile a 759 euro (899 euro, invece, per il 64 GB). Ovviamente non stiamo parlando di cifre irrisorie e ufficiose, anche perché difficilmente i valori si abbasserebbero con il passare dei mesi, ma è allo stesso tempo interessante sottolineare come il Samsung Galaxy S3 da 16 GB, in una primissima fase, sia stato proposto al pubblico al prezzo di 699 euro.

