Samsung Galaxy S3, Music Hub Premium in promozione

[caption id="attachment_1253" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Music Hub"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 consente ai propri utenti di usufruire di un’interessante iniziativa, per quanto concerne il servizio Music Hub Premium, considerando che a partire dallo scorso 7 agosto, fino al 7 settembre, sarà possibile usufruire del catalogo in modo gratuito. Nello specifico, una volta aperta l’apposita applicazione, gli utenti interessati alla promozione dovranno cliccare su “Prova Music Hub Premium”. In questo modo, per un mese, coloro che hanno acquistato un Samsung Galaxy S3 avranno accesso all’intero catalogo in streaming, senza dimenticare che i nuovi utenti potranno scaricare un album tra gli artisti che verranno selezionati dal produttore. Insomma, continuano gli stratagemmi di marketing da parte di Samsung, che, dopo le tante polemiche relative a Samsung Exclusive, pare stia cercando di riconquistare la fiducia dei propri utenti.