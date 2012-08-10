Samsung Galaxy S4, processore Exynos 5 Dual da 1.7 GHz?

[caption id="attachment_1263" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S4 Exynos 5 Dual"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe essere caratterizzato, tra le altre cose, da un processore ARM di nuovissima generazione, il cosiddetto Exynos 5 Dual, che andrebbe a prendere il posto dell’Exynos 4 Quad che ha reso già potentissimo il Samsung Galaxy S3. Sono queste le voci che si sono diffuse nel corso delle ultime ore tra gli addetti ai lavori, in seguito alla pubblicazione di alcuni dettagli sullo stesso processore da parte di Samsung. Considerando che il Samsung Galaxy Note 2 è ormai prossimo all’uscita, è più che probabile che il primo dispositivo di punta della casa produttrice che potrà contare su tale novità, sarà proprio il Samsung Galaxy S4. Se da un lato i core passeranno da quattro a due, allo stesso tempo la frequenza di riferimento aumenterà a 1.7 GHz (superiore all’attuale soglia di 1.4 GHz). Garantita anche la compatibilità con RAM LPDDR3 fino a 800 MHz. Tutto questo già per il Samsung Galaxy S4?