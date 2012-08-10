Samsung Galaxy Nero, un fake?

[caption id="attachment_1258" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy Nero"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 nero è solo un fake? Sono osservazioni molto interessanti, quelle rese pubbliche dai nostri colleghi di android.digital.it, secondo cui il clamore delle ultime veniquattro ore in Rete, dovuto alle voci sul possibile lancio sul mercato di una variante "black" del dispositivo più discusso del momento nel settore smartphone, è ingiustificato. Conducendo un'attenta analisi sulle foto che hanno immortalato il presunto Samsung Galaxy S3 nero, infatti, emergerebbe che l'interpretazione data da molti addetti ai lavori, anche negli Stati Uniti, non sarebbe altro che il frutto di un'illusione ottica, come si può notare concentrandoci sui bordi del dispositivo. In effetti, a mente fredda, tali considerazioni sul Samsung Galaxy S3 nero fake appaiono quantomeno plausibili, anche se le sorprese, in questi casi, sono sempre dietro l'angolo.