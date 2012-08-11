Samsung Galaxy S3 da 64 GB, prezzo a 950 euro?

[caption id="attachment_1268" align="aligncenter" width="513" caption="Samsung Galaxy S3 64 GB"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 da 64 GB al clamoroso prezzo di 950 euro? Sono queste le ultime indiscrezioni che giungono direttamente dalla Rete, per la versione del famoso modello Android con taglio di memoria più elevato, anche se da casa Samsung al momento non abbiamo notizie ufficiali in merito. Dopo i rumors che hanno messo addirittura a rischio l'esistenza di questa variante del Samsung Galaxy S3, dunque, grazie ad un rivenditore canadese possiamo imbatterci in notizie ufficiose che difficilmente attireranno l'attenzione da parte degli utenti, almeno dal punto di vista del comportamento d'acquisto, considerando che il prezzo del Samsung Galaxy S3 da 16 GB è ormai sceso verso soglie di poco superiori ai 500 euro, mentre la memoria esterna per raggiungere tali livelli la si può comprare con un esborso anche inferiore ai 100 euro, come del resto riportato da diversi addetti ai lavori. Sarà effettivamente questo il prezzo del Samsung Galaxy S3 da 64 GB?