Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S, incredibile confronto video

[caption id="attachment_1274" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs iPhone 4S"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S, in nome di un confronto video che, definire senza senso, è forse riduttivo. In queste ore, infatti, sta facendo il giro del web un filmato che mette a confronto i due smartphone più venduti del settore, in un contesto decisamente anomalo, considerando il fatto che sono stati trascinati sull'asfalto da una vettura per alcuni metri. Chiaro, comunque, lo scopo del test: creare la sfida tra Samsung Galaxy S3 e iPhone 4S, per quanto concerne la loro resistenza a urti e sollecitazioni anomale. Ebbene, nonostante il materiale del Samsung Galaxy S3 sia stato spesso e volentieri criticato per le sue crepe, risulta essere molto più "duro" a impatti di questo tipo, mentre l'iPhone 4S, al termine della prova, pare essere ormai "andato". Difficilmente, comunque, i nostri lettori darebbero vita al classico "Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S" in queste condizioni. Ecco il filmato: