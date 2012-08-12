Samsung Galaxy S3 nero, nuovo segnale favorevole all'uscita

[caption id="attachment_1277" align="aligncenter" width="300" caption="Samsung Galaxy S3 nero"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 nero è in uscita oppure no sul mercato? In questa settimana, ci siamo imbattuti in una serie di rumors contrastanti sotto questo punto di vista, considerando da un lato alcune immagini apparse su Facebook nella pagina ufficiale di Samsung, che sembravano essere effettivamente il giusto presupposto per toccare con mano, a breve, un Samsung Gaalxy S3 nero, mentre dall'altro, alcune considerazioni più a freddo ci hanno spinto ad una maggiore cautela. Un ulteriore segnale che, effettivamente, il produttore coreano possa essere intenzionato a fare un passo di questo tipo, giunge nel corso delle ultime ore dal rivenditore Carphone Warehouse, che ha inserito proprio il Samsung Galaxy S3 nero, tra i dispositivi in arrivo sui mercati internazionali e, di conseguenza, nel suo catalogo. Il mistero si infittisce.