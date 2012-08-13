Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: le ultime sulla batteria

[caption id="attachment_932" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5. E' questa, come abbiamo sottolineato più volte, la battaglia sulla quale ci concentreremo nello scorcio finale del 2012, con una sfida a dir poco attesa tra gli utenti fedelissimi ai due brand che stanno letteralmente monopolizzando un intero mercato nel corso degli ultimi mesi. Uno dei temi sui quali vale la pena soffermarsi in queste ore, è senza ombra di dubbio quello della batteria. Stando alle ultime indiscrezioni che giungono dalla Rete, infatti, pare che il nuovo iPhone 5 punterà su una batteria praticamente identica a quella del suo predecessore. Se quella dell'iPhone 4S, dopo i dovuti aggiornamenti, ha "accontentato" l'utenza Apple, con l'iPhone 5 dovremmo passare allo schermo da 4 pollici e alla tecnologia LTE, con consumi che diventerebbero molto più elevati. Se le voci dovessero essere confermate, il duello "Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5", dal punto di vista della batteria, potrebbe dunque essere impari.