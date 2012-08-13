Samsung Galaxy S3 nero, uscita prevista tra un mese?

[caption id="attachment_1291" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 nero"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 nero è in uscita sul mercato e sarà possibile toccarlo con mano nel giro di un mese. E' questa la novità più importante di oggi per quanto concerne il famoso smartphone Android, almeno stando a quanto reso pubblico dal rivenditore britannico MobileFun, che ha deciso addirittura di prendere in carico i primi pre-ordini del dispositivo, nella sua variante cromatica di colore nero, oltre ad annunciare il contemporaneo arrivo di nuove scorte, nelle versioni Pebble Blue e Marble White. Va precisato che da Samsung non sono ancora giunte comunicazioni ufficiali, in merito alla commercializzazione del Samsung Galaxy S3 nero, ma il modo in cui più di un rivenditore si è sbilanciato nel corso degli ultimi giorni, sembrerebbe lasciare poco spazio a dubbi. MobileFun, più in particolare, parla dell'arrivo del dispositivo entro quattro-sei settimane.