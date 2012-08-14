Samsung Galaxy S3 nero, prezzo a 635 euro?

[caption id="attachment_1232" align="aligncenter" width="520" caption="Samsung Galaxy S3 nero"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 nero, come molti già sapranno, è in uscita nel giro di quattro o sei settimane, almeno stando alle ultime notizie che giungono da alcuni rivenditori in Gran Bretagna, in grado addirittura di battere sul tempo la stessa Samsung, dalla quale non sono giunte comunicazioni in merito, soprattutto per quanto concerne il prezzo. Proprio la questione del prezzo del Samsung Galaxy S3, ha tenuto banco nel corso delle ultime ore. Se le voci dovessero essere confermate, infatti, il Samsung Galaxy S3 nero sarebbe inizialmente acquistabile a 499 sterline, vale a dire circa 635 euro. Probabile, comunque, che tale prezzo si abbasserebbe entro pochi giorni, alla luce anche della più che probabile commercializzazione di un altro modello molto atteso, vale a dire l'iPhone 5.