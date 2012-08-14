Caricamento...

Samsung Galaxy S3 e iPhone 5: uscita e sfida dal 5 ottobre

14/08/2012

[caption id="attachment_1008" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5"]Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5[/caption] Il Samsung Galaxy S3 e l'iPhone 5 potrebbero entrare in battaglia, per quanto concerne il mercato italiano, solo tra un paio di mesi. Gli ultimi rumors relativi all'uscita del nuovo modello Apple, infatti, affermano che l'inizio delle vendite in Italia dovrebbe aversi il prossimo 5 ottobre, per la delusione di coloro che attendevano il grande duello già a partire da metà settembre, come molti addetti ai lavori avevano evidenziato di recente. Scendendo maggiormente nei particolari, pare che la presentazione dell'iPhone 5 avverrà effettivamente il 12 settembre, mentre le vendite negli Stati Uniti potrebbero scattare nove giorni dopo. I tempi di attesa sarebbero più lunghi per il mercato europeo e quello italiano, dove, di conseguenza, il Samsung Galaxy S3 e l'iPhone 5 saranno in competizione solo dal 5 ottobre.

Redazione

