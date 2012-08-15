Samsung Galaxy S3, aggiornamento Android Jelly Bean 4.1 il 29 agosto?

[caption id="attachment_1305" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 riceverà il tanto atteso aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1 il prossimo 29 agosto, almeno stando alle ultime voci che giungono direttamente da una fonte interna a GSMArena, dal canto suo, di solito, molto vicina agli affari che toccano da vicino la casa produttrice coreana. Ovviamente mancano comunicazioni ufficiali da parte di Samsung, come del resto avviene sempre in queste circostanze, ma non possiamo tralasciare il fatto che, lo stesso giorno in cui potrebbe essere ufficializzato il matrimonio tra il Samsung Galaxy S3 e Android Jelly Bean 4.1, sarà presentato alla stampa un nuovo modello a dir poco atteso, vale a dire il Samsung Galaxy Note 2. Insomma, i presupposti per imbattersi nell'importantissimo update per il Samsung Galaxy S3, questa volta sembrano esserci tutti.