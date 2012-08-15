Samsung Galaxy S3 black version: conferme anche da T-Mobile

[caption id="attachment_1308" align="aligncenter" width="460" caption="Samsung Galaxy S3 black version"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 nero, se ce ne fosse bisogno, riceve una conferma ulteriore sulla sua esistenza. In queste ore, infatti, a sbilanciarsi è stato l'operatore americano T-Mobile, che ha pubblicato sul proprio sito una foto piuttosto eloquente, che ritrae proprio il famoso dispositivo Android, nella sua colorazione nera. Fino a quando non si riceveranno comunicazioni ufficiali da parte di Samsung, per forza di cose, dovremo spaziare sempre nel campo dei rumors, ma l'insistenza con cui più di una fonte, ma soprattutto più di un operatore si stanno sbilanciando sulla presunta e imminente uscita del Samsung Galaxy S3 nero, sembra lasciare poco spazio ai dubbi, con caratteristiche e prezzi che non dovrebbero variare rispetto alle versioni del dispositivo che abbiamo imparato a conoscere nel corso degli ultimi mesi.