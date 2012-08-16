Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: video ufficiale?

[caption id="attachment_1313" align="aligncenter" width="300"] Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean[/caption] Il Samsung Galaxy S3 e l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1 appaiono finalmente in un video. Questa volta, a differenza di quanto avvenuto in altre circostanze, pare non trattarsi della classica ROM, quanto del preview di quello che sarà l'update ufficiale, che, con ogni probabilità, sarà rilasciato dalla casa produttrice coreana il prossimo 29 agosto. Se le modalità di avvio del modello non presentano significative novità, è impossibile non notare la piena integrazione tra la classica interfaccia del Samsung Galaxy S3, la Touchwiz UX Nature, e servizi del calibro di Google Now, che sono entrati in gioco proprio con Android Jelly Bean 4.1. Se a questo si aggiunge che l'autore del video ci mostra il numero di build, vale a dire XADLG4, è facile pensare che possa trattarsi di una fonte piuttosto affidabile. Di seguito il video del Samsung Galaxy S3, dotato dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean.