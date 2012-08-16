Caricamento...

Samsung Galaxy S3, ecco il download ad Android Jelly Bean ufficioso

16/08/2012

[caption id="attachment_874" align="aligncenter" width="530"]Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean 4.1.1 Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è già pronto a ricevere l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1. Dopo le conferme relative al possibile rilascio il prossimo 29 agosto e l'apparizione in Rete, in queste ore, di un primo filmato che sembra ritrarre il nuovo OS di Google sullo smartphone Android del momento, il risveglio da parte di coloro che sono in possesso del Samsung Galaxy S3 è stato caratterizzato da una notizia a sorpresa. Su Sammobile, infatti, è comparso il download di un nuovo firmware. Non si tratta della versione definitiva di Android Jelly Bean 4.1 per gli utenti del Samsung Galaxy S3, ma, a quanto pare, questa volta ci siamo davvero vicini. Da non tralasciare, poi, che il "prodotto" è disponibile in pochi Paesi, tra cui l'Italia. Per maggiori dettagli vi rimandiamo a questa pagina, scoprendo l'evoluzione del Samsung Galaxy S3, nell'ottica dell'aggiornamento ad Android Jelly Bean 4.1.

Samsung Galaxy S2, Android Jelly Bean 4.1 ufficiale a settembre

Samsung Galaxy S3 e aggiornamento Android Jelly Bean 4.1: video ufficiale?

