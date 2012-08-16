Samsung Galaxy S2, Android Jelly Bean 4.1 ufficiale a settembre

[caption id="attachment_1323" align="aligncenter" width="516" caption="Samsung Galaxy S2 Android Jelly Bean"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2 riceverà l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1. Una conferma ulteriore, pochi minuti fa, è giunta grazie alla solita fonte, Sammobile, che pare aver sgombrato il campo da ogni dubbio, dopo lo scetticismo che aveva accompagnato gli addetti ai lavori nel corso del mese di luglio. Non possiamo parlare di un update sicuro al 100%, considerando che la stessa Samsung ancora non si è sbilanciata sul tema, ma a detta di Sammobile i test stanno andando anche meglio di quanto si potesse pensare e la compatibilità tra il comparto software del Samsung Galaxy S2 e le peculiarità di un sistema operativo come Android Jelly Bean dovrebbe essere garantita. Tempi? I rumors parlano ancora di un rilascio tra settembre e ottobre, ma la velocità con cui probabilmente si renderà disponibile l'aggiornamento dell'OS per il Samsung Galaxy S3, induce molti ad indicare già la metà di settembre come il periodo giusto per il Samsung Galaxy S2.