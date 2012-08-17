Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: ecco il vincitore dell'European Mobile Phone

[caption id="attachment_660" align="aligncenter" width="457" caption="samsung galaxy s3 iphone 4s"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 ottiene un altro importante riconoscimento in queste ore, che, a conti fatti, rappresenta una sorta di affronto al nemico di sempre, vale a dire l'iPhone 4S. Come parte dei nostri lettori già saprà, infatti, il dispositivo Android è riuscito nell'impresa di aggiudicarsi il premio come European Mobile Phone, nell'ambito dei cosiddetti EISA Awards, vale a dire gli European Imaging and Sound Association. Si tratta di un risultato che va analizzato a fondo per il Samsung Galaxy S3, al dì là del prestigio che si cela dietro un traguardo di questo tipo. Il dispositivo Android, infatti, è stato premiato soprattutto per due aspetti, almeno stando a fonti vicine alla casa produttrice: da un lato, per forza di cose, abbiamo il potentissimo processore quad core, mentre dall'altro dobbiamo evidenziare anche il ruolo del registratore vocale S-Voice, che, ad oggi, sembra vincere il duello a distanza con Siri dell'iPhone 4S.