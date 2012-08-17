Caricamento...

Samsung Galaxy S3, prezzo super su Amazon

17/08/2012

[caption id="attachment_1335" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 prezzo"]Samsung Galaxy S3 prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è disponibile ad un prezzo super, in questi giorni, su Amazon. Pur non trattandosi dell'offerta migliore di sempre sul web, la proposta a 528,99 euro va comunque presa in seria considerazione, considerando che per molti utenti il nome di Amazon è sinonimo di garanzia (a differenza di molte piattaforme emergenti sul nostro territorio), senza dimenticare la velocità dei tempi di spedizione, che ha da sempre caratterizzato gli acquisti tramite questo rivenditore. Il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 528,99 euro, in ogni caso, merita alcuni approfondimenti: in primis, siamo al cospetto della versione cromatica "meno ambita" in questi due mesi, vale a dire quella bianca, senza dimenticare che le spese di spedizione non sono incluse nel prezzo, ammontando a 10 euro. La spedizione immediata, al momento della stesura dell'articolo, è assicurata solo per altri due pezzi. Per altri dettagli sul Samsung Galaxy S3 a questo prezzo, è possibile accedere al seguente link.

