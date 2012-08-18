Samsung Galaxy S2 e Android Jelly Bean: più ottobre che settembre?

[caption id="attachment_1222" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S2"] [/caption] Il Samsung Galaxy S2, come affermato più volte da una fonte del calibro di Sammobile negli ultimi tempi, riceverà con ogni probabilità l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean nelle prossime settimane, andando oltre le voci che tra giugno e luglio avevano messo seriamente in discussione l'update. La domanda che tutti si pongono, a questo punto, è quando sarà rilasciato il suddetto aggiornamento. Se in un primo momento, subito dopo il rilascio del post da parte di Sammobile, diversi addetti ai lavori avevano ipotizzato che già a metà settembre sarebbe stato possibile toccare con mano Android Jelly Bean 4.1 sul Samsung Galaxy S2, ma, secondo le ultime indiscrezioni, pare più realistica l'ipotesi che punta sull'arrivo dell'update nel mese di ottobre.