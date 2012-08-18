Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 nero, uscita ad ottobre

Redazione Avatar

di Redazione

18/08/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1291" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 nero"]Samsung Galaxy S3 nero[/caption] Il Samsung Galaxy S3 nero sarà in uscita sul mercato a partire dal mese di ottobre, almeno per quanto concerne il Regno Unito, che, a quanto pare, potrà godere di una sorta di corsia preferenziale sotto questo punto di vista, almeno stando a quanto emerso in queste ore dai principali rivenditori che operano sul territorio. Secondo i bene informati, in ogni caso, l'uscita del Samsung Galaxy S3 nero non dovrebbe tardare negli altri Paesi, tra cui l'Italia, dove entro poche settimane dall'apparizione del dispositivo in UK, potremo toccare con mano lo smartphone. Un discorso simile, con ogni probabilità, sarà fatto per un modello che viaggerà più o meno in parallelo con la variante black del dispositivo Android, ma totalmente indipendente, vale a dire il Samsung Galaxy S3 da 64 GB: sia per tempi, sia per "precedenze" di diffusione, non dovremmo discostarci più di tanto, pur ricordando che anche in questa circostanza il colosso coreano non si è sbilanciato ufficialmente.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S4, uscita nel 2013

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2 e Android Jelly Bean: più ottobre che settembre?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015