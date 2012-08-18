Samsung Galaxy S3 nero, uscita ad ottobre

[caption id="attachment_1291" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 nero"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 nero sarà in uscita sul mercato a partire dal mese di ottobre, almeno per quanto concerne il Regno Unito, che, a quanto pare, potrà godere di una sorta di corsia preferenziale sotto questo punto di vista, almeno stando a quanto emerso in queste ore dai principali rivenditori che operano sul territorio. Secondo i bene informati, in ogni caso, l'uscita del Samsung Galaxy S3 nero non dovrebbe tardare negli altri Paesi, tra cui l'Italia, dove entro poche settimane dall'apparizione del dispositivo in UK, potremo toccare con mano lo smartphone. Un discorso simile, con ogni probabilità, sarà fatto per un modello che viaggerà più o meno in parallelo con la variante black del dispositivo Android, ma totalmente indipendente, vale a dire il Samsung Galaxy S3 da 64 GB: sia per tempi, sia per "precedenze" di diffusione, non dovremmo discostarci più di tanto, pur ricordando che anche in questa circostanza il colosso coreano non si è sbilanciato ufficialmente.