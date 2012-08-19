Samsung Galaxy S4, uscita nel 2013

[caption id="attachment_1015" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"] [/caption] Il Samsung Galaxy S4 non affretterà l'uscita sul mercato. Sono queste le sensazioni, più vive che mai, che si vivono in questi giorni nell'orbita del colosso coreano, considerando che la stessa casa produttrice ha ormai stabilito che sarebbe inutile forzare i tempi per la commercializzazione di un dispositivo che se da un lato è già molto atteso, dall'altro arresterebbe inevitabilmente sviluppo e vendite del suo predecessore, vale a dire il Samsung Galaxy S3. Quest'ultimo, infatti, ha in pochissimo tempo superato la soglia di 10 milioni di vendite, andando oltre ogni aspettative sia del brand, sia dei principali competitor di Samsung. Se a questo si aggiunge il fatto che l'iPhone 5, principale concorrente per l'azienda di qui a due mesi, non vedrà la luce prima del mese di ottobre in Europa, allora si capisce come Samsung possa attendere tranquillamente il 2013 per pianificare l'uscita del Samsung Galaxy S4.