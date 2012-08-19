Caricamento...

Samsung Galaxy S3, come avere un Samsung Galaxy Tab 7 WiFi gratis?

Redazione Avatar

di Redazione

19/08/2012

[caption id="attachment_1113" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3 consente di ricevere gratis un Samsung Galaxy Tab 7 WiFi. E' questa l'ultima idea di Samsung, sul versante marketing, con il chiaro intento di incentivare l'acquisto del dispositivo nel periodo in cui, con ogni probabilità, sarà presentato alla stampa e al pubblico il nemico di sempre, vale a dire il nuovo iPhone 5. Non è un caso che la promozione legata all'acquisto del Samsung Galaxy S3, avrà validità per i dispositivi acquistati tra il 25 agosto e il 30 settembre, a patto che lo smartphone venga acquistato tramite uno dei canali ufficiali italiani e che venga accertata l'iscrizione al Club Exclusive di Samsung Italia entro il 7 ottobre. Per la cronaca, gli utenti interessati a portarsi a casa il Samsung Galaxy Tab 7 WiFi, attraverso il Samsung Galaxy S3, dovranno affrontare le sole spese di spedizione, che ammontano a 8,90 euro, mentre i tempi di spedizione ammontano a circa 15 giorni lavorativi.

