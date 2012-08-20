Caricamento...

Samsung Galaxy S3, rilasciato un nuovo aggiornamento firmware

20/08/2012

[caption id="attachment_1113" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Continuano ad arrivare senza sosta gli aggiornamenti per il nuovo Samsung Galaxy S3, top gamma della casa sudcoreana basato sul sistema operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Proprio in queste ultime ore Samsung ha iniziato il rollout di un nuovo aggiornamento software, non si tratta ancora del tanto atteso Android 4.1 Jelly Bean, il cui rilascio è previsto entro la fine del mese di agosto, probabilmente in occasione dell' IFA di Berlino. L'aggiornamento, destinato ai Galaxy S3 no-brand, è basato su Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich e riporta la sigla XXBLH1, le novità riportate dagli utenti che hanno già avuto modo di provarlo sono: una maggiore fluidità e la risoluzione di alcuni bug riscontrati nelle precedenti versioni del software. L'aggiornamento può essere eseguito direttamente dal device (OTA) o dal PC tramite Kies.

