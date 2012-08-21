Caricamento...

Samsung Galaxy S3 Mini e Galaxy S2 Plus, ecco cosa dobbiamo aspettarci

di Redazione

21/08/2012

[caption id="attachment_1357" align="aligncenter" width="530" caption="Render Samsung Galaxy S2 Plus"]Render Samsung Galaxy S2 Plus[/caption] Non sembra volersi fermare un attimo il produttore sudcoreano Samsung, dopo il lancio del top gamma, Galaxy S3, del nuovissimo Galaxy Tab 10.1, oltre all'ormai certa presentazione del Galaxy Note 2 in occasione dell' IFA 2012 di Berlino, sembrerebbero imminenti due nuovi terminali Android. Stando a quanto apparso sul web in queste ultimissime ore, Samsung sarebbe ormai pronta a svelare al pubblico due nuovi terminali, si tratterebbe del Galaxy S3 Mini e del Galaxy S2 Plus. Non sono ancora disponibili informazioni certe riguardo i due device, ad ogni modo cerchiamo di raccogliere quanto trapelato in queste ultime ore. Il Galaxy S3 Mini, come dice la parola stessa, sarà una variante dell'attuale top gamma dalle dimensioni contenute ed un prezzo decisamente più basso, sul web si parla già di circa 250€, ma sappiamo bene che attualmente c'è molta speculazione. Il device dovrebbe rappresentare un degno concorrente dell'attuale iPhone 4s di Apple, con una dotazione tecnica caratterizzata da:

  • Sistema Operativo Google Android (probabilmente 4.0 ICS)
  • Processore dual core
  • Fotocamera posteriore da 5 Megapixel
  • Display Super AMOLED da 4 pollici di diagonale con risoluzione WVGA
Il Galaxy S2 Plus, proprio come successo con il suo predecessore, altro non è che una versione potenziata del Galaxy S2. Se i render apparsi sul web corrispondono alla realtà, il design del device è stato completamente rinnovato, con delle forme molto più arrotondate e l'assenza del classico pulsante fisico Home che da sempre contraddistingue i terminali Android di Samsung. Nel Galaxy S2 Plus dovremmo trovare
  • Sistema Operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich
  • Display da 4.5 pollic di diagonale di tipo AMOLED
  • Processore da 1.5 GHz Dual-core
  • Fotocamera posteriore da 8 Megapixel
  • 1 GB di memoria RAM
  • 16GB di memoria storage
  • Slot di espansione microSD
Come dicevamo, allo stato attuale c'è molta incertezza, sono in molti a sostenere che Galaxy S3 Mini e Galaxy S2 Plus siano in realtà due nomi diversi dello stesso device, ma vista l'assenza di notizie ufficiali, non possiamo che continuare ad attendere, molto probabilmente l' IFA di Berlino, al via il prossimo 31 Agosto, sarà fonte di molte notizie. [Via]
