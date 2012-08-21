Samsung Galaxy S3 Mini e Galaxy S2 Plus, ecco cosa dobbiamo aspettarci

[caption id="attachment_1357" align="aligncenter" width="530" caption="Render Samsung Galaxy S2 Plus"] [/caption] Non sembra volersi fermare un attimo il produttore sudcoreano Samsung, dopo il lancio del top gamma, Galaxy S3, del nuovissimo Galaxy Tab 10.1, oltre all'ormai certa presentazione del Galaxy Note 2 in occasione dell' IFA 2012 di Berlino, sembrerebbero imminenti due nuovi terminali Android. Stando a quanto apparso sul web in queste ultimissime ore, Samsung sarebbe ormai pronta a svelare al pubblico due nuovi terminali, si tratterebbe del Galaxy S3 Mini e del Galaxy S2 Plus. Non sono ancora disponibili informazioni certe riguardo i due device, ad ogni modo cerchiamo di raccogliere quanto trapelato in queste ultime ore. Il Galaxy S3 Mini, come dice la parola stessa, sarà una variante dell'attuale top gamma dalle dimensioni contenute ed un prezzo decisamente più basso, sul web si parla già di circa 250€, ma sappiamo bene che attualmente c'è molta speculazione. Il device dovrebbe rappresentare un degno concorrente dell'attuale iPhone 4s di Apple, con una dotazione tecnica caratterizzata da:

Sistema Operativo Google Android (probabilmente 4.0 ICS)

Processore dual core

Fotocamera posteriore da 5 Megapixel

Display Super AMOLED da 4 pollici di diagonale con risoluzione WVGA

Sistema Operativo Android 4.0 Ice Cream Sandwich

Display da 4.5 pollic di diagonale di tipo AMOLED

Processore da 1.5 GHz Dual-core

Fotocamera posteriore da 8 Megapixel

1 GB di memoria RAM

16GB di memoria storage

Slot di espansione microSD