Samsung Galaxy S4, uscita con precedenza al prossimo Nexus

21/08/2012

[caption id="attachment_1015" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S4"]Samsung Galaxy S4[/caption] Il Samsung Galaxy S4 potrebbe effettivamente vedere slittata la data della sua uscita sul mercato, considerando le recenti voci che giungono direttamente dal mondo Samsung, con il brand coreano che, a quanto pare, sta lavorando sodo per lanciare prima possibile sul mercato un nuovo modello appartenente alla famiglia Nexus. Queste, almeno, sono le ultime voci che giungono dalla rete. Se le indiscrezioni dovessero essere confermate, con il nuovo Nexus (il quarto in assoluto per Google, il terzo con lo zampino di Samsung) in arrivo durante l'autunno, allora anche il Samsung Galaxy S3, quasi certamente, vedrà trascorrere un anno prima dell'uscita del suo successore, il cui nome, molto probabilmente, sarà Samsung Galaxy S4.

Samsung Galaxy S3, Jelly Bean dalla prossima settimana

Samsung Galaxy S3 Mini e Galaxy S2 Plus, ecco cosa dobbiamo aspettarci

