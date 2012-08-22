Samsung Galaxy S3, Jelly Bean dalla prossima settimana
di Redazione
22/08/2012
Tutti i possessori di Samsung Galaxy S3 aspettano con impazienza il rilascio di Android 4.1 Jelly Bean, ultima versione del sistema operativo mobile di Google presentata lo scorso mese di Giugno in occasione del Google I/O 2012.Il rilascio della nuova ROM basata su Jelly Bean è previsto per il prossimo 29 Agosto, in concomitanza con l'evento di presentazione del nuovo Samsung Galaxy Note 2, successore del fortunato device extra large. Le ultime indiscrezioni da poco trapelate sul web, confermano quando detto finora, l'aggiornamento arriverà il 29 Agosto ed i primi device a riceverlo saranno quelli europei, ossia la versione international. La nuova ROM introdurrà tutte le novità di Android 4.1 Jelly Bean come i miglioramenti grafici e soprattutto Google Now, oltre ad alcune nuove funzioni della TouchWiz tra cui la modalità "dormant mode" che consente una migliore gestione delle notifiche e degli allarmi e la modalità "easy mode" che semplifica le operazioni nella schermata iniziale. A questo punto non ci resta che attendere, mancano solo 7 giorni. [Via]
Redazione
