Samsung Galaxy S3, prezzo a 519 euro per un solo pezzo

Redazione Avatar

di Redazione

22/08/2012

[caption id="attachment_740" align="aligncenter" width="513" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3 prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 519 euro anche sul sito pazzoprezzo.it. In queste ore, infatti, abbiamo registrato la nuova offerta che, al momento della stesura del nostro articolo, è limitata ad un solo pezzo, con relativo sollecito per gli utenti interessati a questa nuova iniziativa per il modello Android. Va precisato che la proposta per il Samsung Galaxy S3 a questo prezzo, è focalizzata sulla variante bianca da 16 GB, con garanzia Europa, mentre le spese di spedizione, stando alla policy della piattaforma, potrebbero essere gratuite, con tempi stimati in 3-4 giorni lavorativi. Per tutti gli altri dettagli sul Samsung Galaxy S3 al prezzo di 519 euro, collegati a questa pagina 

