Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: uscita e confronto il 21 settembre

[caption id="attachment_1382" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5"] [/caption] Gli Apple fans sono in trepidante attesa di conoscere tutti i dettagli sul nuovo iPhone 5, device caratterizzato da tantissime novità non solo a livello software ma anche dal punto di vista estetico. L' iPhone 5 sarà il primo vero e proprio concorrente dell' attuale Samsung Galaxy S3, top gamma della casa sudcoreana basato sul sistema operativo Google Android 4.0 Ice Cream Sandwich ma presto aggiornabile alla versione 4.1 Jelly Bean. Samsung ha pianificato la commercializzazione del suo Galaxy S3 nel corso del mese di Maggio, in modo da accaparrarsi una buona fetta di mercato in attesa del lancio dell' iPhone 5, per il quale l'attesa sembrerebbe davvero tanta. Tuttavia il vantaggio accumulato da Samsung sembrerebbe ormai giunto al termine, stando alle ultime indiscrezioni apparse sul web infatti, appare ormai certa la presentazione per il prossimo 12 Settembre, la commercializzazione inoltre non dovrebbe tardare ad arrivare. L'operatore mobile americano Verizon Wireless infatti, ha respinto tutte le richieste di ferie per i propri dipendenti nel periodo che va dal 21 al 30 Settembre, quasi certamente per il lancio di un prodotto importante. Basandoci sui rumors trapelati sul web in questi ultimi mesi, andiamo adesso a fare un piccolo confronto tra i due device destinati a dominare il mercato.

Display

Il Samsung Galaxy S3 monta un display Super AMOLED a 16 milioni di colori da 4,8 pollici con risoluzione pari a 1280x720 pixel con circa 306 pixel per pollice .

monta un display a 16 milioni di colori da con risoluzione pari a con circa . L' iPhone 5 dovrebbe montare un pannello IPS a 16 milioni di colori da 4 pollici con una risoluzione pari a 1136x640 con circa 326 pixel per pollice.

Processore

Il Samsung Galaxy S3 utilizza un processore Exynos 4412 quad-core da 1,4 GHz con GPU Mali-400

utilizza un processore con C'è ancora molta incertezza sul processore a bordo dell' iPhone 5, le ultime indiscrezioni trapelate dall'autorevole sito DigiTimes, farebbero pensare una CPU ARM quad-core basata sull'architettura Exynos di Samsung. Il nuovo chipset potrebbe riportare la sigla A6 per differenziarlo dall' A5X presente sul nuovo iPad.

Fotocamera

Samsung Galaxy S3: 8 Megapixel con messa a fuoco automatica e flash a LED

8 Megapixel con messa a fuoco automatica e flash a LED iPhone 5: 8 Megapixel con messa a fuoco automatica e flash a LED

Memoria

Samsung Galaxy S3: 1 GB di memoria RAM - 16/32/64 GB di memoria interna

1 GB di memoria RAM - 16/32/64 GB di memoria interna iPhone 5: 1 GB di memoria RAM - 16/32/64 GB di memoria interna

Connettività

Samsung Galaxy S3: micro USB, slot di espansione micro SD, micro SIM

micro USB, slot di espansione micro SD, micro SIM iPhone5: Nuovo connettore proprietario a 19 pin, quindi ancora una volta non adottata la micro USB, nessuno slot di espansione memoria, micro SIM

Dimensioni

Samsung Galaxy S3: 136.6 x 70.6 x 8.6 mm - 133 grammi di peso

136.6 x 70.6 x 8.6 mm - 133 grammi di peso iPhone 5: il nuovo device dovrebbe misurare 123.8 x 58.6 x 7.6 mm

Appare evidente che tutte le notizie relative all' iPhone 5 provengono dai recenti rumors trapelati in rete, tali dettagli troveranno conferma solo a partire dal prossimogiorno in cui Apple dovrebbe presentare il suo nuovo device.