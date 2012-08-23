Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3: tutti i dettagli sul Samsung Galaxy Tab 2 7.0 gratis

Redazione Avatar

di Redazione

23/08/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1113" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"]Samsung Galaxy S3[/caption] Il Samsung Galaxy S3, come molti sapranno, dal 25 agosto al 30 settembre consentirà di portarsi a casa un Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi gratis, a patto che il dispositivo sia dotato di garanzia Italia. A differenza di quanto dichiarato nei giorni scorsi, quando non erano ancora stati ufficializzati alcuni dettagli di questa nuova iniziativa legata all'acquisto del Samsung Galaxy S3, è importante sottolineare che l'unica spesa extra da sostenere per gli utenti, relativa alla spedizione del tablet, ammonta a 9,90 euro, mentre i tempi di attesa, una volta completata la pratica sul sito di Samsung Exclusive, ammontano a quindici giorni lavorativi.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 LTE, ad Ottobre in Europa a 749€

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: uscita e confronto il 21 settembre

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015