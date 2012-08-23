Samsung Galaxy S3: tutti i dettagli sul Samsung Galaxy Tab 2 7.0 gratis

[caption id="attachment_1113" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, come molti sapranno, dal 25 agosto al 30 settembre consentirà di portarsi a casa un Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi gratis, a patto che il dispositivo sia dotato di garanzia Italia. A differenza di quanto dichiarato nei giorni scorsi, quando non erano ancora stati ufficializzati alcuni dettagli di questa nuova iniziativa legata all'acquisto del Samsung Galaxy S3, è importante sottolineare che l'unica spesa extra da sostenere per gli utenti, relativa alla spedizione del tablet, ammonta a 9,90 euro, mentre i tempi di attesa, una volta completata la pratica sul sito di Samsung Exclusive, ammontano a quindici giorni lavorativi.