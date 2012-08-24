Samsung Galaxy S3 LTE, ad Ottobre in Europa a 749€

[caption id="attachment_1113" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] In queste ultime ore si sta molto parlando dell 'imminente arrivato nel mercato europeo del Samsung Galaxy S3 LTE, variante del flagship della casa sudcoreana dotato di connettività 4G. Da quanto emerge dagli ultimi rumors infatti, sembrerebbe che Samsung sia intenzionata a rilasciare il nuovo device a partire dal prossimo mese di Ottobre, il primo paese a giovare delle potenzialità del nuovo device potrebbe essere la Germania. Dal punto di vista tecnico non dovrebbero esserci novità, la versione LTE sarà del tutto identica a quelle 3G attualmente in commercio, l'unica differenza sarà appunto il modulo LTE che consentirà velocità di navigazione fino a 100 Mbps in download e fino a 50 Mbps in upload, la seconda differenza potrebbe invece essere rappresentata dal prezzo, si parla già di €749, esattamente 50€ in più rispetto all'attuale versione. Per il momento non ci sono notizie certe, tutti i dettagli potrebbero essere svelati già a partire dalla prossima settimana in occasione dell' IFA 2012 di Berlino. Ovviamente l'Italia, almeno nel breve periodo, rimarrà tagliata fuori vista l'assenza delle reti LTE. [Via]