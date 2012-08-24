Samsung Galaxy S3, la frontiera della fotocamera da 16 megapixel

[caption id="attachment_1137" align="aligncenter" width="500" caption="samsung galaxy s3 fotocamera"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 con fotocamera da 16 megapixel? È questa una delle ultime provocazioni che giunge direttamente dalla Rete, considerando che, a quanto pare, il colosso coreano potrebbe presentare tra pochi giorni una nuova fotocamera, che merita un certo approfondimento. In particolare, si tratta di un dispositivo che, se da un lato sarà del tutto indipendente dal Samsung Galaxy S3, dall'altro punterà tutto sul sistema operativo Android Ice Cream Sandwich, senza dimenticare che il suo design sarà praticamente identico a quello del suddetto smartphone, con la sola variante di un spessore pari esattamente al doppio, rispetto a quello del Samsung Galaxy S3. Sconosciuti, per ora, prezzo e tempistica della cosiddetta S3 Camera, ma tra pochi giorni dovremmo saperne di più.