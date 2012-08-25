Samsung Galaxy S3, ecco il video della ROM leak basata su Android 4.1.1 Jelly Bean
di Redazione
25/08/2012
[caption id="attachment_1369" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 Jelly Bean"][/caption] Come anticipato nei giorni scorsi, Samsung è ormai pronta a rilasciare il tanto atteso aggiornamento ad Android 4.1.1 Jelly Bean per il suo Galaxy S3, da quanto emerge dalle ultime indiscrezioni, il roll-out dovrebbe iniziare il prossimo 29 Agosto, appena dopo l'evento di presentazione del nuovo Samsung Galaxy Note 2. In attesa del rilascio ufficiale, sul web ormai da qualche giorno circolano alcune ROM ufficiali leak quasi del tutto identiche a quella che Samsung rilascerà il prossimo 29 Agosto. I ragazzi di GSMArena.com hanno testato una delle ultime ROM leak da poco apparsa sul web, per la precisione si tratta della versione XXDLH7, realizzando anche un piccolo video in cui vengono mostrate le novità introdotte. Ecco il video:
