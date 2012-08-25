Samsung Galaxy S3 vs. Apple: nessun brevetto violato

[caption id="attachment_1004" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 non rientra in alcuna violazione di brevetti da parte del brand coreano, condannato poche ore fa a pagare una sanzione a Apple, per un valore pari ad oltre un miliardo di dollari, con danni che, oltre ad essere di natura economica, per forza di cose investono anche l'immagine della casa produttrice. In un contesto di questo tipo, fortemente confusionario e poco legato alla tecnologia (per questo motivo, nel corso delle ultime settimane, abbiamo evitato di trattare l'argomento), va sottolineato che il Samsung Galaxy S3 non rientra in nessuna delle tre liste di dispositivi che hanno violato i brevetti, che la Corte ha riconosciuto a Apple. Il tutto, a testimonianza del fatto che con il Samsung Galaxy S3, l'azienda è riuscita ad ottenere grandissimi numeri, evitando ogni tipo di riferimento al brand di Cupertino.