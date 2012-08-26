Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: 3 conferma uscita e sfida a settembre?

Redazione Avatar

di Redazione

26/08/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1008" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5"]Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5[/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 e sfida anche in Italia a partire dal mese di settembre? Come vi raccontiamo da diverse settimane, Apple ha snellito al massimo il processo produttivo del nuovo melafonino, con il chiaro intento di dare una risposta all'elevatissimo volume di vendite che in questi tre mesi ha caratterizzato il ciclo di vita del Samsung Galaxy S3, e le recenti voci che giungono dal web a proposito dell'operatore italiano 3 sembrano confermare tale volontà. In particolare, così come avvenuto con Verizon, pare che anche i vertici di 3 abbiano deciso di bloccare le richieste di ferie dei propri dipendenti, a partire dalla seconda metà di settembre, probabilmente proprio per fronteggiare al meglio le richieste degli utenti, per portarsi a casa il nuovo iPhone 5. Che il tanto atteso Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 abbia inizio.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 e Android Jelly Bean: T-Mobile in prima linea negli USA

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 vs. Apple: nessun brevetto violato

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

iPhone: si possono spiare segretamente gli utenti?

29/10/2020

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

Apple Watch è il dispositivo su cui punta Tim Cook

11/02/2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

Apple Watch, trovati dei cloni al CES 2015

09/01/2015