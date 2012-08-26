Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5: 3 conferma uscita e sfida a settembre?

[caption id="attachment_1008" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 e sfida anche in Italia a partire dal mese di settembre? Come vi raccontiamo da diverse settimane, Apple ha snellito al massimo il processo produttivo del nuovo melafonino, con il chiaro intento di dare una risposta all'elevatissimo volume di vendite che in questi tre mesi ha caratterizzato il ciclo di vita del Samsung Galaxy S3, e le recenti voci che giungono dal web a proposito dell'operatore italiano 3 sembrano confermare tale volontà. In particolare, così come avvenuto con Verizon, pare che anche i vertici di 3 abbiano deciso di bloccare le richieste di ferie dei propri dipendenti, a partire dalla seconda metà di settembre, probabilmente proprio per fronteggiare al meglio le richieste degli utenti, per portarsi a casa il nuovo iPhone 5. Che il tanto atteso Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 5 abbia inizio.