Samsung Galaxy S3 e Android Jelly Bean: T-Mobile in prima linea negli USA

26/08/2012

[caption id="attachment_1411" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 e Android Jelly Bean"]Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean[/caption] Il Samsung Galaxy S3 è costantemente al centro di interessanti voci, per quanto riguarda l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean, che, come affermato nel corso degli ultimi giorni, con ogni probabilità sarà da subito disponibile per la versione internazionale dello smartphone, vale a dire quella uscita sul mercato in Europa e in Italia a fine maggio. Le indiscrezioni in questione, per forza di cose, hanno scatenato le reazioni di coloro che hanno acquistato il Samsung Galaxy S3 negli Stati Uniti, considerando che tale utenza rischia di toccare con mano l'update ad Android Jelly Bean oltre il 29 agosto. In queste ore, in ogni caso, alcune fonti americane si sono sbilanciate sul fatto che l'attesa, in realtà, dovrebbe essere di pochissimi giorni, mentre il primo operatore che dovrebbe rendere disponibile l'aggiornamento del sistema operativo per il Samsung Galaxy S3, con ogni probabilità, sarà T-Mobile.

