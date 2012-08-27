Samsung Galaxy S3 e Samsung Galaxy Player 5.8: analogie e differenze

[caption id="attachment_63" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, a breve, potrà contare su un nuovo clone, considerando che è il colosso coreano ha ormai realizzato il cosiddetto Samsung Galaxy Player 5.8, vale a dire un Personal Media Player, il cui design ricorderà non poco quello del famoso smartphone caratterizzato dal sistema operativo Android. Lecito, a questo punto, chiedersi quali possano essere le analogie tra il Samsung Galaxy S3 ed il Samsung Galaxy Player 5.8: in primis, quest'ultimo punterà tanto sullo schermo da 5,8 pollici, mentre la dotazione del sistema operativo Android Ice Cream Sandwich (con i relativi aggiornamenti futuri), sarà un fattore in comune. Il Personal Media Player, tuttavia, non potrà contare sulle fotocamere, sul modulo necessario per effettuare chiamate e sul 3G, mentre la connessione alla Rete sarà garantita dal WiFi.