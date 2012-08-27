Caricamento...

Samsung Galaxy S3, prezzo incredibile: 299 euro

27/08/2012

[caption id="attachment_1422" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 in promozione"]Samsung Galaxy S3 prezzo[/caption] Il Samsung Galaxy S3 all'incredibile prezzo di 299 euro? Possibile da oggi, grazie alla nuova promozione da parte del brand coreano, legata ad un altro dispositivo molto ambito e chiacchierato nel corso degli ultimi mesi, vale a dire la Smart TV. Acquistando la tv in questione, infatti, Samsung consente di portarsi a casa lo smartphone Android, aggiungendo solamente 299 euro, vale a dire la metà rispetto a quella che, ad oggi, è approssimativamente la quotazione di mercato del Samsung Galaxy S3 (fermo restando che sul web è facile imbattersi in offerte di poco superiori ai 500 euro). Gli utenti che decidono di completare la transazione relativa sia alla Smart TV, sia al Samsung Galaxy S3 alle suddette condizioni, potranno acquistare anche un Samsung Galaxy W, aggiungendo un 1 euro ulteriore. Vanno poi aggiunti anche tanti servizi inclusi, che possono essere consultati in questa pagina.

