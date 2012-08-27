Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S: gerarchie confermate

[caption id="attachment_1204" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S"] [/caption] Samsung Galaxy S3 vs. iPhone 4S con esito immutato in questi giorni, nonostante il verdetto del processo tra Samsung e Apple sia stato nettamente favorevole a quest'ultimo, con le conseguenze del caso non solo dal punto di vista economico, con una multa pari ad oltre un miliardo di dollari, ma anche per quanto concerne l'immagine dei brand. Ebbene, secondo un sondaggio condotto da The News Tribe, il Samsung Galaxy S3 resta il dispositivo più apprezzato dagli utenti, nonostante l'indagine, condotta su un campione rappresentativo di tutti i continenti, sia stata portata avanti dopo la sentenza dello scorso fine settimana. In particolare, il modello Android ha ottenuto il 38% delle preferenze, seguito dal 31% dell'iPhone 4S, mentre risultano notevolmente più staccati dispositivi come HTC One X e Nokia Lumia 900, a circa il 9% dei voti.