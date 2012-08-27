Samsung Galaxy S3 grigio, uscita a settembre?

[caption id="attachment_1431" align="aligncenter" width="504" caption="Samsung Galaxy S3 grigio"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 grigio potrebbe essere in uscita sul mercato, a partire dalla settimana 37 del 2012, vale a dire circa metà settembre. Sono queste le indiscrezioni che si rincorrono in queste ore sulla Rete, che, per forza di cose, non trovano ancora riscontri ufficiali da parte della casa produttrice. Si tratterebbe dell'ennesima variante cromatica del Samsung Galaxy S3, considerando che oltre alla Pebble Blue e alla Marble White, sul mercato da ormai tre mesi, negli ultimi tempi ci siamo imbattuti nella colorazione rossa del dispositivo, disponibile negli Stati Uniti, senza dimenticare i continui rumors sul Samsung Galaxy S3 nero, apparso di sfuggita, in qualche foto, nel corso delle Olimpiadi di Londra. Tra qualche giorno, nel corso dell'IFA 2012 di Berlino, potremmo saperne di più sul Samsung Galaxy S3 grigio.