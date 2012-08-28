Caricamento...

Samsung Galaxy S2, Apple blocca le vendite negli Stati Uniti

28/08/2012

[caption id="attachment_1053" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S2"]Samsung Galaxy S2[/caption] Il Samsung Galaxy S2 rischia di vedere bloccate le sue vendite negli Stati Uniti. La prevedibile mossa di Apple, in seguito al verdetto che è stato diffuso poco più di tre giorni fa da una Corte statunitense, sta dunque per sortire i suoi primi effetti, con il brand coreano che a questo punto rischia seriamente di dover rinunciare ad una voce importante nelle sue entrate. In particolare, il provvedimento potrebbe riguardare le seguenti versioni brandizzate del Samsung Galaxy S2:

  • Samsung Galaxy S2 AT&T
  • Samsung Galaxy S2 Skyrocket
  • Samsung Galaxy S2 T-Mobile
  • Samsung Galaxy S2 Epic 4G
In tal senso, sono attese importanti novità nei prossimi giorni. Come anticipato nei giorni scorsi, invece, Apple non può avviare alcun procedimento nei confronti del Samsung Galaxy S3, dopo un iniziale tentativo ad inizio luglio.  
