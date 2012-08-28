Samsung Galaxy S2, Apple blocca le vendite negli Stati Uniti
di Redazione
28/08/2012
[caption id="attachment_1053" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S2"][/caption] Il Samsung Galaxy S2 rischia di vedere bloccate le sue vendite negli Stati Uniti. La prevedibile mossa di Apple, in seguito al verdetto che è stato diffuso poco più di tre giorni fa da una Corte statunitense, sta dunque per sortire i suoi primi effetti, con il brand coreano che a questo punto rischia seriamente di dover rinunciare ad una voce importante nelle sue entrate. In particolare, il provvedimento potrebbe riguardare le seguenti versioni brandizzate del Samsung Galaxy S2:
- Samsung Galaxy S2 AT&T
- Samsung Galaxy S2 Skyrocket
- Samsung Galaxy S2 T-Mobile
- Samsung Galaxy S2 Epic 4G
