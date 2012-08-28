Samsung Galaxy S3, applicazione Samsung Drive Link disponibile

[caption id="attachment_1441" align="aligncenter" width="512" caption="Samsung Galaxy S3 Samsung Drive Link"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 può contare da poco su una nuova applicazione, al momento in esclusiva per il famoso dispositivo Android, vale a dire Samsung Drive Link, concepita con il chiaro intento di limitare il numero di incidenti, dovuti all'utilizzo dello smartphone mentre si è alla guida. Samsung Drive Link, infatti, consente di effettuare chiamate e di scrivere messaggi, direttamente con comandi vocali, limitando in questo modo al massimo la manualità che in questi anni ha causato tanti problemi sulle strade. Difficile, ad oggi, affermare se e quando l'applicazione in questione non sarà più un'esclusiva per il Samsung Galaxy S3, anche se il suo concept ne suggerirà probabilmente una larga diffusione. Il suo download, in ogni caso, è disponibile in questa pagina ed è assolutamente gratuito.