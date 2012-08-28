Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, applicazione Samsung Drive Link disponibile

Redazione Avatar

di Redazione

28/08/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_1441" align="aligncenter" width="512" caption="Samsung Galaxy S3 Samsung Drive Link"]Samsung Galaxy S3 Samsung Drive Link[/caption] Il Samsung Galaxy S3 può contare da poco su una nuova applicazione, al momento in esclusiva per il famoso dispositivo Android, vale a dire Samsung Drive Link, concepita con il chiaro intento di limitare il numero di incidenti, dovuti all'utilizzo dello smartphone mentre si è alla guida. Samsung Drive Link, infatti, consente di effettuare chiamate e di scrivere messaggi, direttamente con comandi vocali, limitando in questo modo al massimo la manualità che in questi anni ha causato tanti problemi sulle strade. Difficile, ad oggi, affermare se e quando l'applicazione in questione non sarà più un'esclusiva per il Samsung Galaxy S3, anche se il suo concept ne suggerirà probabilmente una larga diffusione. Il suo download, in ogni caso, è disponibile in questa pagina ed è assolutamente gratuito.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3, prezzo su Techmania.biz con Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi incluso

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S2, Apple blocca le vendite negli Stati Uniti

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015