Samsung Galaxy S3, prezzo su Techmania.biz con Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi incluso

[caption id="attachment_1445" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 al prezzo di 585 euro su Techmania.biz, con la possibilità di portarsi a casa il Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi. In queste ore, dunque, spuntano le prime offerte relative al dispositivo Android con garanzia Italia, considerando la proposta resa pubblica dal colosso coreano una decina di giorni fa, con la quale si possono acquistare, fino al prossimo 30 settembre, due prodotti al prezzo di uno. Scontato che con la garanzia italiana, il prezzo del Samsung Galaxy S3 diventi superiore, rispetto ai valori nei quali ci siamo imbattuti fino a pochi giorni fa, anche perché la proposta da parte di Samsung è effettivamente allettante. Va però tenuto in considerazione che, con il passare dei giorni, la proliferazione di offerte, senza dimenticare l'uscita imminente del nuovo iPhone 5, potrebbero portare ad un deciso abbassamento del prezzo, anche nel caso della soluzione "Samsung Galaxy S3 + Samsung Galaxy Tab 2 7.0 WiFi". Per maggiori dettagli, collegati a questa pagina.