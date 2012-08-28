Samsung Galaxy S3, foto dei nuovi colori

[caption id="attachment_1452" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3, nuovi colori"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 sarà a breve disponibile in varie colorazioni. Quattro, per la precisione, le varianti cromatiche aggiuntive, rispetto a quelle già note al grande pubblico, con la possibilità di scegliere tra una serie di alternative, a seconda del proprio gusto, considerando anche la particolarità delle singole opzioni. Nel dettaglio, la scelta di Samsung è ricaduta sul marrone e la relativa strada nettamente ispirata all’ambra, passando per un rosso, che solo in parte ripercorre i tratti salienti del Samsung Galaxy S3 diffuso in Corea, essendo basato sul granato, fino ad arrivare ad una tonalità di blu decisamente più scura, rispetto al classico Pebble Blue, al punto che in molti hanno parlato di un dispositivo di colore nero. Infine, come anticipato nei giorni scorsi, il Samsung Galaxy S3 sarà presentato anche nella variante in grigio titanio.