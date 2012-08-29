Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.1: è arrivato il giorno?

[caption id="attachment_1164" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 Android Jelly Bean 4.1"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.1? Il grande giorno è arrivato, almeno stando alle voci che si sono rincorse nel corso delle ultime settimane, con l'evento organizzato dal colosso coreano che potrebbe finalmente segnare un update importantissimo per i tanti utenti che hanno deciso di puntare sullo smartphone. Difficile dire se un eventuale annuncio ufficiale da parte di Samsung segnerà anche l'arrivo (magari via OTA) dell'OS in questione già oggi sullo stesso Samsung Galaxy S3, ma sarà interessante scoprire se effettivamente in Europa si potrà godere di una corsia preferenziale. Più difficile, se non improbabile, che già oggi Android Jelly Bean possa sbarcare sul Samsung Galaxy S2, come invece riportato da alcuni organi di stampa. Nelle prossime ore vi terremo aggiornati in tempo reale sulle mosse di Samsung.