Caricamento...

Aggiornamento Galaxy Logo Aggiornamento Galaxy

Samsung Galaxy S3, nuova offerta Vodafone

Redazione Avatar

di Redazione

29/08/2012

Facebook
Twitter
Whatsapp
TITOLO

[caption id="attachment_986" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 offerta Vodafone"]Samsung Galaxy S3 offerta Vodafone[/caption] Il Samsung Galaxy S3, in queste ore, è protagonista di una nuova offerta da parte di Vodafone. L'operatore, infatti, ha deciso di rendere più competitiva la propria proposta economica per gli utenti, in seguito alla corsa al ribasso dei prezzi che si è scatenata in questi mesi sulle varie piattaforme online, mettendo in vendita lo smartphone Android al prezzo iniziale, ma con una serie di plus interessanti. Se da un lato, attraverso Vodafone, il Samsung Galaxy S3 continua ad essere acquistabile a 699 euro, vale a dire il prezzo di mercato che era stato fissato a fine maggio, quando il modello fu lanciato sul mercato, allo stesso tempo tempo l'operatore include nel pacchetto per il dispositivo da 16 GB anche una Flip coverSlim cover e caricabatterie da tavolo, il cui valore totale arriva a 100 euro. Con questa soluzione, il Samsung Galaxy S3 da 32 GB, invece, ha un costo pari a 779 euro. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo a questa pagina.

Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Samsung Galaxy S3 e Android Jelly Bean: diretta streaming del Samsung Mobile Unpacked 2012

Articolo Successivo

Samsung Galaxy S3 con Android Jelly Bean 4.1: è arrivato il giorno?

Redazione Avatar

Redazione

Articoli Correlati

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

Samsung Galaxy S3 Neo si aggiorna

12/08/2016

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

Si aggiorna il Samsung Galaxy S3 Neo

15/02/2016

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

Samsung Galaxy S3 Neo, i possessori vogliono l’aggiornamento

20/11/2015