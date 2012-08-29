Samsung Galaxy S3, nuova offerta Vodafone

[caption id="attachment_986" align="aligncenter" width="500" caption="Samsung Galaxy S3 offerta Vodafone"] [/caption] Il Samsung Galaxy S3, in queste ore, è protagonista di una nuova offerta da parte di Vodafone. L'operatore, infatti, ha deciso di rendere più competitiva la propria proposta economica per gli utenti, in seguito alla corsa al ribasso dei prezzi che si è scatenata in questi mesi sulle varie piattaforme online, mettendo in vendita lo smartphone Android al prezzo iniziale, ma con una serie di plus interessanti. Se da un lato, attraverso Vodafone, il Samsung Galaxy S3 continua ad essere acquistabile a 699 euro, vale a dire il prezzo di mercato che era stato fissato a fine maggio, quando il modello fu lanciato sul mercato, allo stesso tempo tempo l'operatore include nel pacchetto per il dispositivo da 16 GB anche una Flip cover, Slim cover e caricabatterie da tavolo, il cui valore totale arriva a 100 euro. Con questa soluzione, il Samsung Galaxy S3 da 32 GB, invece, ha un costo pari a 779 euro. Per maggiori dettagli, vi rimandiamo a questa pagina.