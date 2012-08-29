Samsung Galaxy S3 e Android Jelly Bean: diretta streaming del Samsung Mobile Unpacked 2012
di Redazione
29/08/2012
[caption id="attachment_633" align="aligncenter" width="530" caption="samsung galaxy s3 android jelly bean"][/caption] Il Samsung Galaxy S3 riceverà già oggi il tanto atteso aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean? Per scoprirlo non resta che assistere, a partire dalle 19 di oggi, alla diretta streaming di un evento molto importante per i seguaci del colosso coreano, vale a dire il cosiddetto Samsung Mobile Unpacked 2012. A breve, dunque, forse conosceremo le potenzialità del nuovo OS di Google con il dispositivo più popolare, almeno per ora, nel settore smartphone, auspicando che i tecnici di Samsung non abbiano incontrato alcun tipo di imprevisto nel corso delle ultime settimane. Per assistere alla diretta streaming del Samsung Mobile Unpacked 2012, con un occhio di riguardo al Samsung Galaxy S3, è sufficiente collegarsi sin da ora al video di seguito (al netto di eventuali ritardi di Samsung), attendendo che le immagini vengano caricate. Dati i numerosi accessi, nel caso in cui la diretta streaming dovesse bloccarsi, consigliamo di premere F5.
