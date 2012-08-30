Caricamento...

Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note: caratteristiche a confronto

30/08/2012

[caption id="attachment_1477" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2"]Samsung Galaxy S3 vs. Samsung Galaxy Note 2[/caption] Il Samsung Galaxy S3 e il Samsung Galaxy Note, in queste ore, stanno dando vita probabilmente al confronto più interessante nel settore degli smartphone, considerando la recente presentazione dell'ultimo arrivato in casa Samsung, ma anche la profonda somiglianza, dal punto di vista estetico, tra i due modelli. In particolare, dando vita ad un parallelismo rapido tra i due modelli, emerge che, al dì là delle profonda somiglianze estetica, a giocare un ruolo cruciale è in primis la S-Pen, che appare decisamente migliorata nel passaggio dal Samsung Galaxy Note di prima generazione al Samsung Galaxy Note 2, almeno alla luce dei test condotti live dal team Samsung, durante la presentazione di ieri. Impossibile, poi, non soffermarsi sulla dotazione contemporanea della memoria RAM da 2 GB e del processore quad core.

