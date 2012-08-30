Samsung Mobile Unpacked 2012, registrazione video dell'evento

[caption id="attachment_1482" align="aligncenter" width="530" caption="Samsung Mobile Unpacked 2012"] [/caption] Il Samsung Mobile Unpacked 2012 si è tenuto nella giornata di ieri e, come abbiamo accennato questa mattina, probabilmente non ha fornito tutte le risposte che gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy S3 si aspettavano, per quanto concerne un delicato tema come l'aggiornamento del sistema operativo ad Android Jelly Bean 4.1. Tuttavia, durante la conferenza che ha aperto l'IFA 2012 di Berlino, il colosso coreano, tra le altre cose, ha specificato che entro pochi giorni l'update dell'OS sarà disponibile anche per il Samsung Galaxy S3. Per tutti coloro che mercoledì sera si sono persi la diretta streaming dell'evento sulle nostre pagine, con la relativa presentazione del Samsung Galaxy Note 2 e della Samsung Galaxy Camera, vi riproponiamo, di seguito, la registrazione video integrale della conference di Samsung. Buona visione.